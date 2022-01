Més de dos metres de neu al desembre, tot un rècord

Han estat unes setmanes entretingudes meteorològicament. El pas de diverses borrasques i fronts han deixat dies de pluja, vent, mala mar i, sobretot, neu al Pirineu. La gran nevada que els últims dies ha viscut tota la serralada, ha deixat més d’un metre de neu nova a les cotes més altes de la Vall d’Aran i del nord del Pallars Sobirà.

Amb la darrera nevada, les acumulacions de neu a alta muntanya són de rècord en un mes de desembre. Al Port de la Bonaigua, a uns 2.266 metres d’altitud, ja s’acumulen gruixos de més de 2 metres de neu. Unes xifres excepcionals al desembre i, fins i tot, superiors a la mitjana del febrer i març. Cal tenir en compte que els gruixos més importants es donen a finals de l’hivern i no ara, quan encara som a finals de la tardor astronòmica.

Gruix de neu (cm) a Bonaigua

A Certascan, a uns 2.400 metres, hi ha 218 cm de neu acumulats, l’anterior rècord al desembre es va donar al 2002 amb 177 cm. El rècord de la sèrie en aquesta estació d’alta muntanya és de 320 cm, el 12 de febrer de 2013. Caldrà veure si se supera aquesta xifra. Encara queda tot l’hivern per endavant.

Gruix de neu (cm) a Certascan

Sense cap mena dubte, gaudir d'aquests gruixos en aquestes alçades de l'any és tot un luxe pels amants dels esports d'hivern i per les estacions d'esquí, ja que garanteix un excel·lent inici de temporada. Ara bé, aquests dies cal estar alerta per l'alt risc d'allaus, d'un nivell 3 i 4 sobre 5. A més, tota la neu acumulada, un cop pugi la temperatura, sobretot de cara a la primavera, anirà a parar als rius i als embassaments. Per tant, és garantia de reserva hídrica.