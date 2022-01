Els mercats ja estan notant una major afluència de gent a una setmana de Nadal. Els majoristes de Mercabarna preveuen vendre un 10% més que el desembre passat i tornar a les xifres prepandèmia. Enguany la pujada del preu de l'energia i els temporals han fet encarir alguns productes, però, tot i això, es preveu un increment de vendes. Els productes que més pugen de preu són el peix i el marisc fresc, però també el raïm.

Recuperar les vendes d'abans de la pandèmia Després d’un any “complicat”, els majoristes de Mercabarna afronten el Nadal amb “cert optimisme” i amb la previsió de recuperar el volum de vendes d’abans de la pandèmia. Així, confien distribuir més de 106.500 tones de producte fresc, un 13% més que l’any passat. 01.06 min Els majoristes de Mercabarna preveuen un increment de les vendes Tot i la reducció dels àpats d’empresa i el passaport covid, els majoristes esperen que l’increment de les despeses a les llars “compensi” la caiguda al sector de la restauració. Pel que fa als preus, els distribuïdors han optat per la “contenció” i per no aplicar els increments del preu de l’energia i els carburants als seus productes. Entre els productes més demandats, el peix i el marisc fresc s’encariran entre un 3% i un 18%, i la pinya, per contra, serà un 10% més barata. 01.43 min Els majoristes de Mercabarna preveuen un increment de les vendes | Nuria Alcalá

Els preus recuperen els nivells de 2019 Durant la ja tradicional roda de premsa a Mercabarna, Jaume Flores, president de l’AGEM, ha destacat que aquest Nadal hauria de ser el de la recuperació després de mesos “difícils”. Tot i la “incertesa” al voltant dels àpats d’empresa i de com afectarà el passaport covid a la restauració, els majoristes confien igualar i fins i tot superar en alguns casos les xifres del 2019. “Aquest matí els majoristes de #Mercabarna han presentat les tendències de consum d'aliments frescos per aquest #Nadal amb @Xef_Ruscalleda pic.twitter.com/eIwDY261NX“ — Mercabarna (@Mercabarna_mb) December 13, 2021

Tampoc preveuen traslladar l’increment dels preus de l’energia i els carburants als seus productes. En aquest sentit, Flores ha assenyalat que els preus, com sempre, es fixaran en funció de l’oferta i la demanda i de factors com la climatologia.

Peix i marisc Un Nadal més, el peix i el marisc seran protagonistes a les taules catalanes. Els majoristes del sector preveuen vendre unes 6.500 tones de producte, de les que entre un 80% i un 85% serà fresc. Les gambes, els llagostins, tant frescos com congelats, el rap, el salmó i el llenguado, entre d’altres, seran un any més els productes més demandats.



Després que el Nadal passat els preus caiguessin força, enguany es preveu que se situïn a nivells prepandèmics. Així, el producte congelat s’encarirà a l’entorn del 10%. Pel que fa al fresc, si no es produeixen nous temporals que dificultin les captures, els preus podrien pujar entre el 3% i el 18% depenent dels productes. Clàssics com l’orada salvatge i el lluç de palangre nacional tindran preus similars al passat Nadal, mentre que el llamàntol canadenc, les angules o el percebe gallec pujaran. També s’encariran productes estrella del Nadal com la gamba vermella o el salmó.