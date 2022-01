L'Ajuntament de Girona habilita des d'aquest dijous 35 places per a persones sense llar a l'edifici de l'antiga UNED, al Barri Vell. Serà un espai dividit entre homes i dones i vol donar resposta a la demanda de persones que no tenen on dormir durant els mesos de més fred.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha destacat que la ciutat assumeix una població de sense llar de tota la demarcació perquè és l'únic espai en totes les comarques gironines que ofereix llits al col·lectiu.