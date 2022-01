Mariano Peña como el señor Scrooge de Charles Dickens

El actor Mariano Peña interpreta al ávaro Scrooge en la adaptación teatral del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens. Una obra que está girando por distintas ciudades españolas como Madrid, Logroño, Zamora o Valladolid, la ha presentado en el programa Tarde lo que tarde de Radio Nacional con Julia Varela.

Este personaje lo definido como “el clásico entre los clásicos”, ha señalado que es el típico que “siempre todo actor ha soñado” y lo ha comparado con Hamlet, Otelo o Ricardo III. “Cuando te lo ofrecen dices: no me lo puedo creer, cruzo los dedos y que esto sea real. Sí, estoy encantado”.

"Cuento de Navidad es un cuento evidentemente que potencia valores navideños, valores universales que todo el mundo tiene. No hace falta que te digan que tienes que compartir, que tienes que convivir, que tienes que cuidar a la familia, que tienes que cuidar de los niños, que los niños son el futuro, que lo que no quieres para ti, no lo quieras para otros. Está bien que al menos una vez al año, te dé un tirón de orejas y te los recuerden”.

“�� @MarianoPena_ nos presenta #CuentoDeNavidad, un espectáculo teatral que protagoniza como Ebenezer Scrooge y que ha estado girando por todo el país hasta llegar a Madrid.



�� "Es un viaje de sensaciones y emociones".



��️ Con @JuliaVarela__ en @rne. ▶️ https://t.co/2Si8xSKRpK pic.twitter.com/wI1G0VVcax“ — Tarde lo que Tarde (@TardeLoQueTarde) December 9, 2021

“No se trata de un musical propiamente dicho, aunque sí hay canciones que se cantan y que se bailan. No es una obra infantil, es una obra para ver en familia, para acudir desde la abuela hasta el nieto”.

Mariano Peña cree que cada vez hay más señores como Scrooge: “Cada vez hay más gente sola y más gente huraña. Y ahora, además, la pandemia está colaborando. Hay mucha gente que se lo merece y hay gente que no se lo merece, el señor Scrooge está un poco solo, lo ha escogido, pero también lo han ido llevando por esos derroteros”.

Le gustaba mucho la navidad al actor, pero con el envejecimiento cuenta que “empieza a faltarte gente y ya no es aquello, ya no eres el niño que recuerdas con los spots de la muñeca de Famosa o de “vuelve a casa por Navidad”. Ya empieza esa melancolía, empieza a doler un poquito. Siempre es bonito cuando ves la ilusión de los niños y ves esas calles iluminadas”.