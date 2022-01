Ladies Ag Ag a Efecte Collins

Va ser al 2017 quan dos amics de l’institut van es van plantejar que això de cantar en broma es podia convertir en una cosa seriosa.

En Víctor Clarés i la Tània Lozano s’ho passaven bé inventant-se lletres que sorgien arrel de les seves festes nocturnes fins que un dia van decidir cantar de portes en fora a veure com s’ho prenia el món. Primer van llençar el seu himne .”Bebo de mal en peor” que es va moure com un llamp per les xarxes arribant a tota mena de gent. Encara no se sabia si el grup que s’anomenava “ladilla rusa” era real o tan sols una broma quan va parèixer el seu primer videoclip: “Macaulay Culkin” fet amb molts pocs recursos però amb molt d’humor i aleshores el fenòmen es va fer completament viral i Ladilla Rusa es va convertir en una realitat.

En poc temps la demanda de Ladilla va ser tant extensa que la Tània i en Víctor es van haver de professionalitzar a marxes forçades per escriure més cançons i poder fer concerts.



Entremig de tota aquesta feina només (pandèmia inclosa) només han pogut enregistrar un disc “Estado del malestar” (La Mundial Records 2019) un compendi de deu cançons que s’han converit en himnes de tots els seus seguidors.

A Efecte Collins, coneixerem totes les persones que hi ha darrere Ladilla Rusa i que els han ajudat a arribar on són: el segell discogràfic que va apostar per ells, el productor musical que els ajuda a crear els seus himnes, les encarregades de confeccionar el seu vestuari, el DJ que els acompanya a tots els seus concerts i sobretot els seus seguidors incondicionals que els segueixen pertot arreu amb ganes de riure, cantar i desfarssar-se una bona estona.