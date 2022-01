Els assistents personals permeten facilitar les tasques quotidianes de les persones amb discapacitat. Aquest servei impulsat per l’entitat ECOM es va iniciar a Catalunya amb una prova pilot a Barcelona l’any 2007, des de les entitats i col·lectius amb persones amb problemes de mobilitat funcional asseguren que és el que més afavoreix l’autonomia personal.

Els assistents personals s’encarreguen de fer tot allò que les persones amb diversitats funcionals no poden fer , des d’ajudar a dutxar-se fins a facilitar les tasques de cuina d’aquestes persones. La Virgínia és una de les persones que compta amb aquest servei i assegura que el dia que va trobar ECOM “li va tocar la loteria”. En Genís, el seu assistent, fa tot allò que la Virgínia no pot fer i considera que: “són un equip”.

ECOM reclama a la Generalitat l’aprovació del decret d’assistència personal

L’entitat ha exigit que aquesta aprovació es faci amb les condicions necessàries per garantir una vida independent, adequant el nombre d’hores d’assistència en funció al projecte de vida de cada persona i sense discriminació d’accés per tipus de discapacitat o per edat. ECOM també ha demanat que en els pressupostos de 2022 es contempli una partida de deu milions d’euros per serveis directes d’assistència personal.

D’altra banda, han reconegut el paper de les administracions locals, assegurant que són un element “clau” per al funcionament d’aquest servei. Considera que l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona és “exemplar”, des de fa uns anys, ja que destina una part de fons propis a l’impuls d’un servei municipal d'assistència personal.

En la mateixa línia, la petició al Govern espanyol ha posat èmfasi en la necessitat de regular la qualificació dels assistents personals.