Viqui Molins: "Els sensesostre em donen lliçons de vida meravelloses"

La monja teresiana, Viqui Molins, explica que des de la crisi del 2008 no hi ha hagut recuperació per a moltes famílies: "Hi ha hagut una davallada des del 2008, no ens hem refet de la crisi i ha arribat la pandèmia". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Viqui Molins parla de l'experiència a vegades gratificant d'ajudar a persones sense llar: "Em va cridar l’atenció un vellet que semblava un Sant Francesc, em va donar una lliçó de vida a mi".

"L'urgent són pisos de lloguer social" La religiosa insisteix en que cal facilitar l'accés a l'habitatge social com una ajuda necessària i lamenta que sigui tan difícil accedir-hi per a moltes famílies i assenyala la manca d'habitatge, per una banda, i la complexitat del procés per la burocràcia i ha recordat l'incendi a la Plaça Tetuan de Barcelona on van morir quatre persones d'una mateixa família: "Cada nit quan em fico al llit no puc deixar de pensar en la gent que dorm al carrer". “��️ "S'han fet racons molt macos a Barcelona, però l'urgent era més pisos de lloguer social"



"Hi ha 'Menas' que em demanen que els hi busqui una mare" La monja teresiana defineix els menors no acompanyats com "petits delinqüents", que han estat víctimes de la societat:. "Si tinguessin les experiències que jo tinc, mai parlarien malament d'un MENA". Viqui Molins explica que aquests nois li demanen que els hi busqui una mare o que li diuen 'abuela!': "Hem fet un equip de futbol amb aquests nois, estan feliços fent una vida normal i educativa". La religiosa també s'ha referit a les persones que són a la presó: "La presó no reinsereix, té mancances i és difícil aprendre la llibertat a la presó". “☕ Viqui Molins defineix els menors no acompanyats com "petits delinqüents", que han estat "víctimes de la societat".



