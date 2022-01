La Constitució compleix aquest dilluns 43 anys. Els tres poders de l'Estat, juntament amb la classe política, han participat en la celebració de l’aniversari de la Carta Magna, un homenatge marcat pel debat sobre la necessitat o no de reformar-la. Com és tradició, l'acte s'ha fet al Congrés, amb l'absència, un any més del lehendakari i el president de la Generalitat.

Actes oficials a Madrid

Malgrat els anuncis i promeses, el govern espanyol no es planteja la reforma de la Carta Magna perquè no disposa de prou suports a la cambra baixa per la negativa del PP i Vox, que fins i tot s'han negat a facilitar canvis com per exemple retirar el terme disminuïts per substituir-lo per persones amb discapacitat.

Les portes del Congrés han servit d'escenari per commemorar l'aniversari de la Constitució EFE

Per segon any consecutiu es fa al carrer. La situació de la pandèmia ha impedit celebrar-ho a l'interior de la Cambra Baixa i per això s'ha triat l'escala de la porta dels Lleons. A l’inici, el president Pedro Sánchez en una atenció als mitjans ha fet una crida a “cuidar” la Constitució del 78 i ha recordat que “va costar molt d’aconseguir”. En aquest sentit, ha reclamat complir-la “de pe a pa” del primer al darrer dels seus articles.

Pedro Sánchez: "Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución y eso significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último".

L'encarregada de fer el discurs oficial davant les principals autoritats polítiques i institucionals ha estat la presidenta del Congrés. Meritxell Batet ha destacat que “celebrar la Constitució és en darrera instància, celebrar la consciència de comunitat”. Batet també ha reivindicat el seu paper com a “fonament de la convivència, la cohesió i el progrés de la societat” alhora que ha citat uns versos de Joan Margarit, mort precisament aquest any.

DIA DE LA CONSTITUCIÓ | Meritxell Batet reivindica la #ConstitucionEspanola com "fonament per la convivència, la cohesió i el progrés de la societat".



La presidenta del Congrés cita Joan Margarit en els actes d'homenatge

➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/qvo6BreiJZ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 6, 2021

Encara des de Madrid, el secretari primer de la Mesa del Congrés i president del grup parlamentari d'Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha exigit canvis constitucionals de fons per blindar els drets socials i la sanitat. Pisarello ha reclamat fer una Constitució "verda i feminista" i ha recordat que perquè aquesta reforma sigui un fet caldrà que la societat pressioni. En aquest sentit, el president del grup parlamentari confederal, Jaume Asens, ha parlat de "vestit vell" alhora de referir-se a la Carta Magna.