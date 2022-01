L'art urbà és reivindicació

Quan pensem en art urbà segurament la primera imatge que ens ve al cap és un graffiti. Però l'street art és molt més que una pintura mural. Als carrers de Barcelona n'hi ha molts exemples. Si alcem el cap pels carrers del Raval podem veure des d'unes sabatilles penjades dels cables de la llum a llaunes fixades a les parets que llueixen tota mena de missatges. Art enllaunat, en diuen. També veurem rajoles que creen un dibuix amb els seus colors com si fos un trencadís, és l'anomenat pixel art, i fins i tot fils de colors que vesteixen arbres o fanals, això també és art urbà.

01.32 min Les visites guiades per conèixer l'art urbà i de carrer de Barcelona

L’art urbà sempre ha estat objecte de polèmica. Crida la nostra atenció transformant el paisatge dels carrers i visibilitzant zones degradades per la mateixa ciutat, fins i tot canviant la nostra mirada sobre espais o edificis que de tant transitar-los han deixat d’interessar-nos. És el que feia l’artista búlgar Christo embolicant grans monuments o llocs emblemàtics amb teles com va fer al Reichstag de Berlín o al Pont Neuf de París. El seu darrer projecte va ser intervenir l’Arc de Triomf de la capital francesa amb 25.000 metres quadrats de teixit de polipropilè reciclable de color blau platejat i subjecte amb 3000 metres de corda vermella. Christo va morir l’any 2020 i l’obra va ser executada per la seva dona aquest setembre, la també artista Jeanne-Claude Denat de Guillebon.

A ver si os gusta el nuevo look del Arco de Triunfo

