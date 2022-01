En Lluís Gavaldà torna d’Anglaterra a Constantí un cop més. Ho fa sovint perquè el local d’assaig dels Pets és a casa del Joan Reig (bateria). Abans de trobar-se amb la banda, visita a la que va ser un membre important durant l’esclat de fama dels pets: la seva germana Anabel que era una de les llufes que cantaven i ballaven. Plegat passegen pel carrer recordant els vells temps.

Efecte Collins els pets RTVE CATALUNYA



Mentrestant en Falín Cáceres i en Joan Reig es troben al camp de les Forques, un indret on jugaven quan eren petits i amb vistes a les petroquímiques que els hi van inspirar algunes cançons. De nou records per tot arreu. Han de demanar taula al Casino que avui s’han de retrobar amb algú molt especial.

Al Casino els espera qui va ser el seu mànager, xofer i amic durant molts anys: en Lluís d’Andorra. Els quatre gaudeixen d’un apat mentre apilen records. Ningú es pensava que els pets durarien 36 anys.

Quan s'acaba el dia, en Lluís torna a marxar, però queda patent que els pets son una família que no pot estar gaire temps separada.