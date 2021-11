L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile World Capital han presentat durant l’Smart City Expo World Congress el nou model d’Assistent Robòtic Intel·ligent (ARI). Després que el primer model hagi estat testat durant el darrer any a una desena de llars, la nova versió, desenvolupada pel Grup Saltó, es provarà en 100 cases durant a partir de l'any vinent.

El germà gran del model presentat aquest any s’ha provat a una desena de llars de persones dependents que viuen soles. Els resultats preliminars mostren que el robot és capaç de millorar la qualitat de vida dels usuaris a través d’incorporar elements d’Intel·ligència Artificial que no interfereixen amb el suport o els serveis que ja reben aquestes persones.

Situació de la gent gran a Barcelona

L’Objectiu principal dels Assistents Robòtics Intel·ligents és ajudar a la gent gran que viu sola. A Barcelona hi ha 90.000 persones majors de 65 anys que viuen soles i es preveu que aquesta xifra augmenti en els pròxims anys. Un 9 % ha manifestat que no volen marxar de casa seva per anar a viure amb familiars o anar a una residència. Per aquest motiu, el robot ARI pot ser de gran utilitat per coordinar-se amb serveis ja existents com el Servei d’Atenció al Domicili o el Servei de Teleassistència Municipal i dotar d'una major independència a aquestes persones.