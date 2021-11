Josep Tabernero, un dels 5 millor especialistes en càncer d'Espanya, defensa una vida sana i anar al metge si sospitem de cap problema. Així ho explica al programa Noms propis, presentat per Anna Cler. Exposa els darrers avenços en investigació i insiteix que prevenir és el més important, perquè la meitat dels casos de càncer es podrien evitar.

Segons l'oncòleg, una de cada tres dones i un de cada dos homes pateixen càncer un cop a la vida. Un fet inevitable que no vol dir pedre la vida, sinó viure la malaltia com qualsevol altra de crònica.

Compte amb l'abús dels antibòtics

Josep Tabernero va ser deixeble i amic del prestigiós doctor Lluís Baselga, director médic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York i primer director de l'Institut d'Oncología de la Vall d'Hebron.

Pels oncòlegs, el més determinant contra el càncer és cuidar l'alimentació, portar una vida saludable i, si és possible, aconseguir un diagnòstic a temps. Josep Tabernero parla a Noms propis de les causes més comunes del càncer i d'altres que a vegades se'ns escapen. Per exemple, adverteix que prendre més antibiòtics dels que ens recomanen ens pot provocar un càncer perquè se'ns modifiquen els microbiomes o bacteris que tots tenim al nostre cos.