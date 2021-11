La portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, destaca que l'actitud del Govern de la Generalitat ha canviat respecte a la independència. Romero destaca que no veuen "polítiques independentistes" ni al Govern, ni als pressupostos, ni en l'actitud de l'executiu: No veig que s'impulsi cap política independentista. "Quan el PP o Ciutadans critica que és un govern independentista, sincerament l'actitud del Govern no és la de 2017". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Alícia Romero es mostra convençuda que el president Pere Aragonès no recuperarà el camí unilateral.

“��️ "No veiem política independentista ni al Govern, ni als pressupostos, ni en la seva actitud".



☕ Alícia Romero destaca que el capteniment de l'executiu ha canviat | @aliciarll @socialistes_cat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga pic.twitter.com/K26DhDH9Qn“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2021

Illa demana una reunió urgent amb Aragonès Alícia Romero explica que Salvador Illa ha demanat una reunió urgent amb Pere Aragonès per desencallar els pressupostos catalans i considera que "no és tolerable" que el Govern no vulgui ni parlar-ne amb el PSC. La portaveu parlamentària dels socialistes diu que ara mateix tots els escenaris estan oberts i demana anar pas a pas: "És un oferiment honest i sincer". “��️ "Tots els escenaris estan oberts. Estem fent un oferiment honest i sincer".



☕ Alícia Romero demana anar "pas a pas" perquè la política catalana "és molt esbojarrada" | @aliciarll @socialistes_cat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga pic.twitter.com/6WFec58bdP“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2021

"No es pot tolerar el mercadeig amb la CUP" La portaveu socialista detalla les cinc prioritats dels socialistes per encarar la negociació dels pressupostos catalans: "reforçar les polítiques de salut, reactivar l'economia, les polítiques d'igualtat, els fons europeus i polítiques socials perquè ningú quedi enrere". La portaveu del PSC diu que no es pot tolerar el "mercadeig amb la CUP" i planteja que el Govern rebutgi a la CUP, que és un partit antisistema. “��️ "No es pot tolerar el mercadeig amb la CUP".



☕ Alícia Romero explica que Illa demana una reunió urgent amb Aragonès per desencallar els pressupostos | @aliciarll @socialistes_cat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zUsndG24Ku“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2021