¿Cuánto dinero han ganado Los del Río con la Macarena? La pregunta es sencilla pero la respuesta es muy complicada. No es lo mismo vender un cuadro que una canción, porque en la música entran en juego distintos factores: las ventas del single, las del disco, los derechos de autor... Antonio y Rafael, Los del Río, dicen que no saben cuánto dinero ha generado este tema, una canción que rompió barreras y arrasó en todo el planeta, especialmente en Estados Unidos. Se estima que en total se han vendido unas 100 millones de copias, ventas que podrían haber reportado una enorme lluvia de millones. ¿Cuántos? Aquí las cifras varían, y saltamos de las pesetas a los euros, y siempre con cifras de más de seis dígitos.

En 1992 convirtieron 'Sevilla tiene un color especial' en la banda sonora de la Exposición Universal de 1992 y un año después hicieron bailar al mundo entero. Macarena batió todos los récords imaginables, tanto de ventas, como de audición, premios... y según su biografía, en esos años vendieron más de 14 millones de ejemplares, 4 millones solo en Estados Unidos . En esa época, el éxito no se medía por las descargas, ni había redes sociales. Los tiempos eran distintos y los éxitos no eran tan efímeros como ahora. La Macarena tuvo un enorme recorrido. Desde su lanzamiento en 1993 hasta que conquistó al público americano pasaron dos años. En 1995 fue la canción del verano en España y llegó a ser número 1 de Billboard, permaneció en lo más alto durante 14 semanas consecutivas y ganó 4 discos de platino.

Cuando en 1993 lanzaron 'A mí me gusta', disco que llevaba el tema Macarena, compuesta por Antonio. Los del Río ya eran unas estrellas de las sevillanas y las rumbas, con grandes éxitos como 'Sevilla tiene un color especial' y 'Se te nota en la mirada' . Empezaron a cantar en 1962 en los tablaos con Pepi, la madre de Malú. Fueron conquistando poco a poco al público, primero en Sevilla, luego en Madrid y después en América. La televisión ha sido un gran trampolín para su carrera. La primera vez fue en el programa "Primer Aplauso", presentado por Joaquín Prat, en 1965.

Furor por la Macarena

Un año después, el tema sonó en un partido de béisbol en el estadio de los New York Yankees y 50 000 personas bailaron con su icónica coreografía. Días después, la canción sonó en la Convención Nacional Demócrata en EEUU y el mundo entero vio a Hillary Clinton disfrutar de la Macarena. No bailó, pero acompañó con las palmas a todos los que sí se atrevieron. Y hay más. La selección femenina de gimnasia compitió en los juegos de Atlanta con esta canción, ha sonado durante un partido de la NBA y Los del Río llegaron a cantar en la Super Bowl. Fue una locura, y en 1997 se declaró el 14 de febrero como Día de la Macarena. Dice Juan Antonio Ruiz, 'Espartaco' que cuando dejó los toros se dedicó a viajar por el mundo y que estuvo en Alaska, la Amazonía, Asía... y en todos los lugares escuchó la Macarena. "La Macarena está donde no ha llegado el Padre Nuestro", dice Rafael.

Desde entonces fue creciendo el furor, la fama de Los del Río y la pasión por un este tema tan sencillo unido, para siempre, con una coreografía que los cantantes sevillanos inventaron con Concha Velasco. Se han hecho 20 versiones, oficiales, de Macarena, aunque la Sociedad General de Autores de España (SGAE) cree que hay más de 4 700 versiones, entre ellas, un remix de Fangoria, que terminó en los tribunales por su autoría. En 2016 se lanzó la versión de Gente de Zona y en 2019 el rapero estadounidense Tyga logró que su ' Ayy Macarena' tuviera a más de 150 millones de visitas en YouTube. ¡¡Hasta el príncipe Alberto de Mónaco se sabía la letra y la coreografía!!