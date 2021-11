El gran repte dels arrossers a Pals: produir arròs amb la meitat d'aigua

Reduir a la meitat el consum d’aigua per a produir arròs gràcies al reg per degoteig enterrat. És el que han aconseguit els investigadors del grup de recerca en Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona (UdG), juntament amb els arrossaires de Pals. Es tracta d’una prova pilot pionera que s’està portant a terme a dos camps de Pals amb resultats positius.

Tradicionalment, el cultiu de l’arròs s’ha fet per inundació . Preocupats per futurs escenaris de sequera, els mateixos productors d’arròs de Pals van acudir a la Universitat de Girona per a buscar sistemes més sostenibles.

Més precisió en la fertilització

Aquest sistema, "també permet fertilitzar" el camp alhora que es rega, amb dosis més precises, assegura Duran. A més, el rec enterrat també ajuda a evitar les plagues i la presència dels ocells que fan malbé el cultiu, un dels problemes més habituals dels arrossaires.

La inversió per poder regar per degoteig els cultius d’arròs és encara massa costosa, però obre la possibilitat d’introduir aquest conreu en zones on tradicionalment no es feia.

“S’estan trobant varietats d'arròs "més adaptades a l’escassetat d’aigua“

El president de l’Agrupació de Defensa Vegetal Arròs de Pals, Josep Pericay, explica a RTVE Catalunya que "s’estan trobant varietats d'arròs més adaptades a l’escassetat d’aigua" i més tolerants a la salinitat". I afegeix: "Aquestes tècniques poden estar molt ben implantades per fer aquesta combinació entre l’agronomia de la mateixa genètica de les plantes amb aquest sistema de reg".

A més, Pericay considera davant un escenari de clima mediterrani, amb episodis de sequera i d’inundacions, s'han d'ajustar: "Necessitem unes eines de treball que ens donin més adaptabilitat per aquests conreus".

A la zona de Pals hi ha 26 productors d’arròs que cultiven 1.100 hectàrees.