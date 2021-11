Carles Sans aterra al Teatre Borràs el proper 17 de novembre amb 'Per fi sol!', el seu primer espectacle en solitari després de l'adéu de Tricicle. "Després de tants anys, rebento a parlar", bromeja l'actor sobre aquest monòleg. Dirigit per José Corbacho, el còmic explica dalt de l'escenari tota mena d'anècdotes personals, moltes relacionades amb la història del grup teatral amb què ha conviscut 40 anys. El públic del Tricicle connectarà amb l'espectacle, assegura, no només per l'interès de conèixer aquests detalls si no perquè reconeixeran la gestualitat de Sans en la narració. I és que l'actor no ha volgut passar de l'espectacle teatral al stand up comedy, i basteix la narració amb personatges, situacions i escenografia.

01.23 min Carles Sans porta al Teatre Borràs l'espectacle 'Per fi sol!' | Montse Soto

Els secrets del Tricicle A 'Per fi Sol!' Carles Sans explica els secrets (no "morbosos") de la seva ex-companyia. Ho fa, és clar, amb el permís de Joan Gracia i Paco Mir, que han entès perfectament la ironia del nom de l'espectacle. Per si de cas, Sans ho reitera: "Des de l'escenari deixo molt clar que trobo a faltar els col·legues, que sense ells no estaria fent aquest monòleg i que me'ls estimo moltíssim".



L'actor comenta que la vida "es fa difícil sense Tricicle, després de 40 anys", però que de seguida que va saber que plegarien va començar a pensar en el dia després. "Vaig voler afrontar un projecte sol, el que tenia clar és que no havia de fer el que ja havia fet amb Tricicle, que és irrepetible i inimitable", exposa.



Sans diu que no s'ha penedit mai de dedicar 40 anys al teatre de gest, i que en canvi sí que es penediria de no fer ara el pas al teatre de paraula. "Sempre m'havia quedat aquesta espineta de parlar (a l'escenari)", diu tot rememorant que en els seus anys a l'Institut del Teatre ell estudiava interpretació mentre els seus dos col·legues de Tricicle ja s'encaraven cap al mim. "Jo anava d'actor més convencional, i no se'm donava malament, em sembla, tot i que era molt jove...".