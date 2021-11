L'escriptora francesa Yasmina Reza torna a sorprendre'ns amb una història colpidora. Amb la seva nova novel·la 'Serge' ens presenta la història de tres germans jueus que visiten el camp d'extermini d'Auschwith.

Argument Tres germans jueus visiten el camp d'extermini d'Auschwitz. Ells són els protagonistes de la nova novel·la publicada per Anagrama. "Auschwitz és un lloc perfecte per descriure el caràcter guinyolesc del turisme", ha ressaltat Reza en roda de premsa a l'Institut Francès de Barcelona. De fet, dos moments emmarquen la narració. Per una banda, el traspàs de la mare i, per l'altra, una visita al camp d'extermini d'Auschwitz, lloc de pelegrinatge com a espai de memòria, però també una mena de parc d'atraccions pel qual es passegen turistes fent-se selfies.



La família d'aquesta novel·la són els Popper, jueus francesos no practicants d'origen hongarès. Els tres fills, en Serge, la Nana i en Jean, el narrador, es mantenen units tot i les diferències i tensions. La vida no els ha tractat especialment bé, i mentre que la Nana té una sòlida relació de parella, els altres dos tenen una vida sentimental millorable. L'escriptora ha dit que al llibre els personatges estan basats en la seva família, en fragments, elements i tons, però no són exactament ells. “Yasmina Reza: "No intento hacer reír, sólo que veo que cosas divertidas en todas partes. Es ridícula la importancia que a veces damos a las cosas."

�� #Serge https://t.co/MvmvXPJJJJ pic.twitter.com/Tefv86oFXg“ — Editorial Anagrama (@AnagramaEditor) November 16, 2021

Guinyo al turisme Reza afirma que en un inici volia escriure sobre el turisme, però aquest llibre es va transformar finalment en la novel·la 'Serge'. "Era impossible escriure sobre el turisme perquè es un tema enorme i no es pot concebre globalment".



Assegura que un lloc com Auschwitz era "perfecte per descriure el caràcter guinyolesc del turisme". Ha posat com a exemple els turistes que visiten el camp d'extermini i després van a fer un cafè tot somrient i potser viatjaran a la ciutat de Cracòvia per celebrar una festa. "Parlem poc de tot això, dels llocs que han perdut la seva naturalesa profunda", ha dit.