Fer ús del passaport COVID per entrar als bars i restaurants? És el que ja s'utilitza en molts països europeus i que des de ja fa dies planeja l'ombra d'aquest debat a Catalunya davant l'augment de casos dels últims dies. Si aquest dilluns era el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui lantejava que es prioritzarà l'ús del passaport covid per aquesta finalitat; aquest dimarts, ha sigut la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, qui ha assegurat que des del Govern valoraran ampliar l'ús del certificat Covid, però no de manera immediata.

“�� Segueixen augmentant els contagis de Covid-19.



▪️ S'han notificat 1093 nous casos i el risc de rebrot arriba fins a 144.



▪️ S’incrementen les hospitalitzacions i els crítics@RTVECatalunya



➕Info: https://t.co/zvb4eR78i2 pic.twitter.com/XuT2CBZffC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 16, 2021

Tot plegat, ha avançat Plaja per a evitar nous tancaments i restriccions si es manté l'augment "significatiu" de casos que han detectat durant les dues últimes setmanes. A hores d’ara està definint els valors a partir dels quals es decidiria.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha advertit que ha pujat la velocitat de transmissió del virus i el risc de rebrot, i que preveuen que les dades no millorin durant els pròxims dies, la qual cosa pot derivar en escenaris que poden ser "complicats", i tenint en compte les dates festives que s'apropen al desembre.

Per això, ha explicat que valoraran ampliar l'ús del certificat Covid a l'espera com impacta el virus en els Centres d'Atenció Primària i als hospitals, sempre amb el beneplàcit de l'autoritat judicial.

Molts experts, de fet, ja ho demanen: expliquen que la variant predominant a Catalunya és la Delta, molt transmissible en interiors poc ventilats. Creuen que convindria demanar el certificat Covid-19 per entrar a bars i restaurants.

“Molts experts expliquen que la variant predominant a Catalunya és la Delta, molt transmissible en interiors poc ventilats.



�� Creuen que convindria demanar el certificat Covid per entrar a bars i restaurants | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/VjWbB0WNOo“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 16, 2021