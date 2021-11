¿Con ganas de ver una serie este puente? RTVE Play sigue estrenando nuevas ficciones seriadas para esta temporada. La oferta de la nueva plataforma de videos on demand aumenta con incorporaciones como Top of the lake, Happy Valley, Poldark, Los Durrell y Baron Noir, de las que ya puedes ver todos sus capítulos disponibles para ver en español y en versión original. Y además, cada semana, preestreno de un nuevo capítulo de HIT, la serie de La 1 protagonizada por Daniel Grao, que da vida a un profesor ¿Quieres saber cuáles otras tendremos disponibles próximamente? Te contamos todas las series que puedes ver esta semana en RTVE Play.

No te pierdas la primera temporada, Top of the lake Top of the Lake es una serie de culto que sigue la investigación de la detective Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada), que regresa a su pueblo natal de Lake Top en Nueva Zelanda, donde se grabó la primera temporada en 18 semanas. Griffin se traslada hasta alí para investigar al culpable de la violación a Tui Mitcham (Jacqueline Joe), la hija de 12 años de Matt Mitcham (Peter Mullan), un jefe local de la mafia, quien desaparece tras descubrirse que está embarazada. Mira ya la primera temporada de Top of the lake

Happy Valley, las dos temporadas, ya disponibles El suspense y el thriller policíaco llegan a RTVE Play con Happy Valley, una de las series más premiadas de la BBC de los últimos tiempos. Hay muchos motivos por los que debes ver la serie. La actriz Sarah Lancashire lleva magistralmente el peso de este drama criminal, en el que da vida a Catherine Cawood. La trama se centra en la complicada vida de la sargento de la policía de Yorkshire, que intenta superar la muerte de hija. Ya tienes la serie completa disponible en RTVE Play

Sumérgete en la política con Baron Noir Los entresijos de la política francesa llegan a RTVE Play con Baron Noir, que se ha estrenado este jueves su tercera y última temporada en la nueva plataforma de video on demand. La ficción del país vecino, producida por Canal +, gira en torno a la figura de Philippe Rickwaert, un político francés capaz de todo con la intención de llegar al poder. En la segunda temporada su antagonista, Amélie Darondeu coge protagonismo. ¿Te lo vas a perder? La series aclamada por la crítica internacional ya tiene sus dos primeras temporadas disponibles. ¡Disfrútala y comprueba su gran guion y la transformación de sus personajes! Ya disponible, las tres temporadas de Baron Noir en RTVE Play 5 razones para no perderte 'Baron Noir', la serie francesa que muestra la parte más oscura de la política RTVE Play

Segunda temporada de Grasa Playz ya ha estrenado los seis capítulos de la segunda temporada de ‘Grasa’, disponibles en RTVE Play. Después de la buena acogida por parte del público y la crítica de la primera tanda de episodios, la serie escrita y dirigida por David Sainz y protagonizada por Kike Pérez, en los nuevos capítulos, Pedro lleva ya más de un año viviendo y trabajando lejos de ‘Los Picadores’, cuidándose y prácticamente convertido en un ciudadano civilizado y ejemplar… O al menos eso cree él. Descubre las dos temporadas de Grasa en RTVE Play

Ana Tramel. El juego, completa solo en RTVE Play Basada en la novela ‘Ana’ de Roberto Santiago, se adentra en el mundo del juego para mostrar la adicción que provoca y sus consecuencias. Ana Tramel, a la que da vida Maribel Verdú, es una brillante abogada que resurge de sus cenizas para ayudar a su hermano, acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego. Cada semana, La 1 emitirá un nuevo episodio, pero la serie ya está completa en RTVE Play. Adelántate y no te pierdas la serie completa de Ana Tramel. El juego en RTVE Play

Years and years: mira todos los capítulos Otra saga es la de los Lyon, la familia que protagoniza la otra serie de estreno en RTVE Play: Years and Years. A la cabeza de ella está Muriel, la matriarca preocupada por la situación del resto de integrantes: Daniel está a punto de casarse con Ralph, Stephen y Celeste están preocupados por sus hijos, Rosie va tras un chico nuevo y Edith no ha estado en casa en años. Pero durante una noche de 2019, la vida de estos personajes cambia, adelantando la historia 15 años y mostrando cómo es su día a día en el futuro. Todos los capítulos de Years and years en RTVE Play