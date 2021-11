El govern espanyol ha pactat amb ERC i PNB que els interins que fa cinc anys que ocupen una plaça "de caràcter estructural" la puguin guanyar sense opositar, sotmetent-se a un concurs de mèrits.

Concurs de mèrits

El pacte preveu incloure dues disposicions addicionals a la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic que obliguen les administracions a convocar pel sistema de concurs les places ocupades per personal temporal almenys des de l'1 de gener del 2016. Els interins que fa entre tres i cinc anys que ocupen la plaça sí que hauran d'opositar, però "els exercicis de la fase d'oposició poden no ser eliminatoris", segons han indicat fonts del PSOE.



Un altre extrem del pacte estableix que les places que poden sortir per concurs no estan condicionades a no haver estat prèviament convocades. A més, els processos s'estenen també a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector públic i consorcis del sector públic.



A banda, es modifica la disposició transitòria que aborda els processos del 2017 i el 2018. Se segueix parlant que han d'estar resolts abans d'acabar el 2024, però s'elimina la referència explícita a què "se seguiran executant d'acord amb les previsions de les respectives convocatòries".

Segons el calendari previst, el ple en el qual es votarà la llei serà el del 30, 1 i 2 de desembre amb l'objectiu que es publiqui abans d'acabar l'any al Butlletí Oficial de l'Estat.

Amb aquesta nova normativa les administracions públiques tindran l'obligació de convertir en fixes unes 300.000 places a través d'oposicions.