Cada vegada hi haurà més ciberatacs contra grans empreses i institucions, que hauran d'invertir més en ciberseguretat. És el que diuen els experts després de l'onada d'atacs cibernètics. L'últim ha obligat l'empresa de cervesa Damm a aturar la producció de la fàbrica del Prat de Llobregat.



Les grans empreses i institucions estan cada vegada més amenaçades pels ciberdelinqüents. Els experts coincideixen en la importància d'invertir en ciberseguretat per evitar atacs, encara que moltes empreses considerin que les seves dades "no són importants".

Fàbrica Damm 48 hores sense produir a causa d'un ciberatac molt greu. Aquesta és la situació en què s'ha trobat la fàbrica de cervesa més gran de Catalunya. Va afectar a tot el sistema operatiu. A hores d'ara, l'empresa a poc a poc reprèn la seva activitat. Una situació que hagués estat molt més crítica a l'estiu quan, segons la companyia, l'estoc acostuma a durar només uns 3 dies.



El director de comunicació de la cervesera Damm, Fede Segarra, explica que a hores d'ara encara estan analitzant les causes i l'origen del ciberatac i també l'afectació real que ha tingut. Asseguren també que tenien tots els protocols de seguretat activats.



Els atacs generen unes pèrdues milionàries. Precisament, la Conselleria d'universitats ha anunciat que destinarà vora 4 milions d'euros a l'Autònoma pels danys del ciberatac.