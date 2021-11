Banksy: L'art de la protesta

La mostra internacional 'Banksy. The art of protest' ha arribat al Disseny Hub Barcelona i es podrà visitar fins al 13 de març del 2022. Una exposició que exhibeix més de 70 obres originals procedents de col·leccions privades internacionals del cèlebre artista britànic de qui encara se'n desconeix la identitat real.

Desafiament al sistema

El conjunt d'obres de l'artista aborden qüestions universals com ara la globalització, el consumisme, les guerres, el poder de la política i la religió, la lluita de classes o la crisi climàtica.

Una de les sales de la mostra internacional

Rafael Giménez, director de Sold Out, assegura que a la mostra es presenten dues reflexions. Per una banda, retrata la forma senzilla que té Banksy de "representar formes artístiques que transmeten una sensació de reflexió i d'incongruència del món contemporani", i, per altra banda, mostra un contingut que té a veure amb denúncies actuals.