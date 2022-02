Mousse estilo Ferrero de chocolate y avellanas de Petit Fit

Estos son los postres que más me gustan, en lo que hasta el bol se come. Cuando hundáis la cuchara en esta maravillosa y suave mousse de Fitrrero con intenso sabor a chocolate y avellana... no vais a querer compartir con nadie, así que aseguraos de hacer la cantidad suficiente para estas Navidades, avisados quedáis.

Con los postres que nos trae Petit Fit podemos seguir siendo fitness mientras nos damos un capricho.