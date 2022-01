El més habitual seria trobar-se a Efecte Collins

Quan la Clara Viñals va aconseguir editar el seu primer EP al 2009 va veure que fer discos a Lleida no era una cosa que anés gaire fluida. El disc es deia “Renaldo & Clara” i, tot i que era força folk, va veure la llum gràcies a un segell de música jazz (Quadrant records) on el seu director, en Josep Ramón Jové va fer una clara aposta per una noia en qui va intuir talent i ambició. No s’equivocava i, dotze anys més tard, el projecte de la Clara que es va anomenar “Renaldo & Clara”, en honor a la única pel·lícula que ha dirigit Bob Dylan, s’ha consolidat dins de la música pop com a referent. La Clara es troba amb el Josep Ramón a una cerveseria i, mentre recorden aquells inicis, reflexionen sobre la manca de Indústria musical que hi ha a Lleida.

Un dels noms importants dins dels referents de la Clara, és el músic Xavier Baró; la seva carrera ha estat molt dilatada, però el seu compromís amb la llengua de la seva terra sempre ha estat una inspiració per als joves. La Clara i el Xavier van fer un disc plegats “Xavier Baró i Renaldo & Clara (EP, Bankrobber, 2016)” i aquesta amistat encara perdura. Els veiem junts al poble de Penelles mentre parlen de com la manca de teixit musical genera sinergies entre músics que potser en altres circumstàncies mai haurien col·laborat.

El recorregut de la Clara acaba en el present amb els seus dos grans col·laboradors i membres de la seva banda: Víctor Ayuso i Hugo Alarcón amb qui el seu so ha millorat molt fent que s’atrevissin a fer moltes coses noves.