Com ha estat l'estiu?

Malgrat que encara estiguem a l'estiu, si fem referència a l'estació en meteorologia, aquesta va acabar amb l'entrada del mes de setembre. L'estiu meteorològic compren els mesos sencers de juny, juliol i agost. Uns mesos que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, han estat càlids i secs en general a la major part de Catalunya. Tot i això, tenim excepcions.

“☕️ Estiu de contrastos! Molt sec al nord-est i molt humit a l’Ebre. �� En @SergiLoras ens dona alguns detalls més de com s’ha comportat l’estació meteorològica... ��️ �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/kwIldIDIDO @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/loOFpi6OhG “

El pol oposat el trobem a les Terres de l'Ebre, concretament a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre on ha plogut tres vegades més del que acostuma a fer-ho en tot l'estiu. Per exemple, a l'Observatori de l'Ebre s'han acumulat 208 litres en tota l'estació, fent-la la 7a més humida amb dades des de 1905.

A Figueres i a Girona ha estat l'estiu més sec amb dades des de 1950. A Viladecans no havia plogut tant poc en aquesta estació en els últims 29 anys. De fet, a l'Observatori Fabra amb només 25 litres en tot l'estiu, ha acabat sent el 4t estiu més sec amb dades des de 1914.

Estiu més càlid arreu

A l'estiu fa calor. I aquest n'ha fet, però més del normal. On més s'ha notat ha estat al Vallès Oriental i a l'Alt Empordà on les temperatures han estat fins a 3 ºC més altes de l'habitual. L'onada de calor de l'11 al 15 d'agost ha estat l'episodi més tòrrid de l'any. Ara bé, trobem estius més càlids al que hem viscut enguany, com el del 2019, 2017 o 2015.