La Setmana del Llibre en Català arrenca al Moll de la Fusta de Barcelona

La Setmana del Llibre en Català, que marca l'inici de la nova temporada literària, arrenca en el Moll de la Fusta de Barcelona. Després de l'èpica edició de l'any passat se celebra en un espai d'uns 6.000 metres quadrats, amb 226 expositors i l'organització de 256 activitats.



Per segon any consecutiu, i al llarg de deu dies, fins al 19, l'esdeveniment es trasllada just on es trobava el primer port de la ciutat. Si la climatologia no ho impedeix, els lectors aniran a la pesca dels títols més nous dels escriptors catalans, així com d'obres de fons de la literatura universal traduïdes a aquesta llengua o a la cerca d'un volum que en el seu moment va passar desapercebut.

Mesures covid Si bé l'any passat tot ho va impregnar el coronavirus, en aquesta ocasió, els organitzadors Editors.cat han treballat perquè en l'espai es puguin guardar les distàncies i es pugui gaudir dels llibres i dels seus autors, sent obligatori l'ús de mascareta.