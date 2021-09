Salut vacunarà sense cita prèvia als barris amb menor cobertura vacunal

Barcelona avança en l'estratègia de vacunació comunitària amb l'objectiu de reduir les desigualtats en la vacunació contra la COVID-19 entre els diferents barris de la ciutat. L'objectiu és que la vacunació arribi a totes les persones i per això s'han anat desplegant des de fa mesos diferents suports per fer efectiu aquest procés. Durant les pròximes setmanes el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) organitzaran unes jornades de vacunació als barris, prioritzant aquells amb menor cobertura vacunal.

01.27 min Barcelona vacunarà sense cita prèvia als barris amb menor cobertura vacunal | Maite Boada

Janssen, una dosi i sense cita prèvia Així, cada setmana s'instal·larà un punt mòbil a dos barris prioritzats de la ciutat per administrar la vacuna Janssen d'una única dosi sense cita prèvia. El mes de setembre els punts mòbils de vacunació visitaran Ciutat Meridiana, El Raval, la Marina de Port i el Gòtic, després d'haver-ho fet aquesta setmana al Bon Pastor, Baró de Viver, Poble-sec i anteriorment al Raval, Trinitat Vella i Besòs Maresme. Salut estudia incentivar la vacunació amb descomptes culturals

Punts mòbils de vacunació 16 de setembre, Ciutat Meridiana. Plaça Roja, de 10.00 a 14.00 hores, districte de Nou Barris.

17 de setembre, El Raval. Rambla del Raval, de 10.00 a 14.00 hores, districte de Ciutat Vella.

23 de setembre, La Marina de Port, districte de Sant Montjuïc (pendent d'ubicació i horari).

30 de setembre, Gòtic, districte de Ciutat Vella (pendent d'ubicació i horari).

Dirigida a grups vulnerables L'acció està dirigida a persones residents a la ciutat, majors de 40 anys o de 18 o més anys de grups vulnerables, amb dificultats per accedir a la campanya de vacunació general. Per poder-se vacunar, les persones han de portar la targeta sanitària, si la tenen, o qualsevol altre document d'identificació en cas de no tenir-la.



Es farà un seguiment setmanal de l'evolució del procés de vacunació i s'aniran ampliant dates i ubicacions segons les necessitats de cada barri.

455 persones ja vacunades sense cita prèvia El passat 20 d'agost es va fer una prova pilot d'una jornada de vacunació comunitària contra la COVID-19 a la Rambla del Raval amb els objectius d'arribar als col·lectius amb més dificultats per accedir a la vacuna, descriure el perfil de les persones ateses i avaluar l'experiència de vacunació comunitària. Les persones vacunades van ser sobretot homes (75,5%), amb una edat mitjana de 37 anys, majoritàriament de nacionalitat no espanyola. Entre els motius pels quals no s'havien vacunat fins aquell dia destaquen els relacionats amb les dificultats per horari laboral, la barrera idiomàtica i les dificultats d'accés a la vacunació, entre elles les relacionades amb la barrera tecnològica (gestió de cita prèvia, accés a la informació o disponibilitat d'equips informàtics, entre d'altres).