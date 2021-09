En las imágenes enviadas por el Perseverance se pudo observar una muestra intacta presente en el tubo después de la extracción. Sin embargo, las imágenes adicionales tomadas después de que el brazo completase la adquisición de la muestra no fueron concluyentes debido a las malas condiciones de luz solar. El 5 de agosto, un primer ensayo de recogida de muestras fracasó al no quedar nada en el interior del recipiente cuando se tomaron imágenes.

"Es una de mis tareas más complicadas. Las primeras fotos y datos muestran un pozo de perforación exitoso, pero ninguna muestra en el tubo, algo que nunca habíamos visto en las pruebas en la Tierra. Marte sigue sorprendiéndonos. Estamos trabajando en este nuevo desafío", publicó la cuenta en Twitter del Perseverance.

“#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN“