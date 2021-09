Milers de reclamacions a les asseguradores pels aiguats

A Alcanar, després dels aiguats de dijous, molts veïns han pres nota de la recomanació de l'Ajuntament i han guardat fotos i vídeos per documentar els desperfectes i que sigui més fàcil valorar bé la magnitud dels danys. És una qüestió fonamental tant si s'ha de reclamar a les companyies asseguradores privades com si s'ha de recórrer a un organisme públic com el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és qui s'encarrega d'indemnitzar els danys produïts per fenòmens naturals.

Les destrosses dels aiguats d'aquesta setmana a les Terres de l'Ebre i altres punts d'Espanya han generat ja dues mil reclamacions al Consorci, que estima que rebran sol·licituds de cobertura per un import total de trenta-cinc milions d'euros.