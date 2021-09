Les visites al CITE s'han incrementat un 30% aquest 2021

Més d'onze mil persones han visitat les oficines del CITE, el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, de CCOO a Catalunya. Són persones que s'adrecen a aquestes oficines principalment per resoldre dubtes relacionats amb les seves situacions laborals, arrelament, reagrupacions familiars i tots els problemes relacionats amb la regularització de la seva vida al nostre país.

Més de 19.000 consultes

Durant el primer semestre de l'any s'han realitzat més de 19.000 consultes, el que representa un increment del 30% respecte al mateix període de l'any anterior. Prop del 68,5% dels usuaris atesos al Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers eren persones sense autorització administrativa per residir i treballar a Espanya. El 2017 eren un 51%. L'augment ha estat conseqüència de la crisi econòmica provocada per la pandèmia.