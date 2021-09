El Sabadell planteja fer fora 1.900 treballadors més

El Banc de Sabadell segueix amb l’estratègia d’aprimar la seva plantilla. Aquest dijous l'entitat, amb seu fiscal a Alacant, però amb les oficines principals a Catalunya, ha presentat als sindicats un Expedient de Regulació d'Ocupació que suposaria fer fora a 1.900 treballadors, l'equivalent al 13% de la plantilla.

La direcció de l’entitat encara no ha concretat quines seran les àrees on es concentraran els acomiadaments. El Sabadell ha justificat en la primera reunió amb els representants sindicals que el pla de sortides voluntàries realitzat aquest 2021 no ha estat suficient perquè l’entitat sigui competitiva.

“Un insult” pels sindicats Els sindicats han qualificat de "desproporcionada i irreal” la xifra de l’ERO. "És un insult a tota la plantilla presentar-lo poc després d'acabar les vacances i sense buscar prèviament alternatives” “És una mostra del poc respecte que té el banc cap als empleats", ha subratllat la responsable del sector financer de Comissions Obreres, Nuria Lobo, en declaracions a Ràdio 4. En el mateix sentit, el sindicat creu que no hi ha raons per plantejar un ERO i proposa una reestructuració basada en prejubilacions i jubilacions anticipades. 01.03 min Nuria Lobo, secretària general de Polítques Sindicals del sector financer de CCOO

Al 2021 ja han sortit 1.800 treballadors La central considera que no hi ha arguments organitzatius, ni tècnics, ni productius, ni econòmics que ho justifiquin, sobretot perquè la plantilla s'acaba de reduir en 1.800 persones amb prejubilacions i jubilacions anticipades i s'han realitzat contractacions en 2021. Segons els seus càlculs, en la plantilla del Sabadell hi ha suficients persones en aquests moments de més de 55 anys per a cobrir l'ajust amb aquestes mesures menys traumàtiques.