Per primera vegada a Espanya, s'ha aconseguit extreure els pulmons en parada cardíaca controlada a un nadó. Ho ha dut a terme l'equip de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb l'objectiu de trasplantar-los a un receptor pediàtric, menor de 24 mesos, que estava en llista d'espera per al trasplantament de dos pulmons.

Suport de l'equip mèdic a la família

Per part seva, Lis Vidal, infermera gestora de casos de trasplantaments, explica que "abans del trasplantament treballem amb la família o cuidadors com serà tot el procés: l'accés a la llista d'espera, la intervenció, l'estada en l'UCI i l'hospitalització. Establim una relació molt pròxima, basada en el respecte i la confiança perquè el nen i la família aconsegueixin els coneixements i les habilitats després del trasplantament amb relació al tractament, la dieta i l'activitat física aconsellats per a tenir total autonomia una vegada rebin l'alta".



El Dr. Nacho Iglesias, referent en trasplantament pulmonar pediàtric de la Unitat de Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística, afegeix que "fem seguiment del pacient per a prevenir i tractar possibles complicacions respiratòries com les infeccions o de rebuig de l'empelt, i ajustem el tractament immunosupressor. A més, treballem de manera coordinada amb altres especialitats fonamentals per a la bona evolució del pacient, com són suport nutricional pediàtric, cardiologia pediàtrica, nefrologia pediàtrica, fisioteràpia, logopèdia i foniatria".



"En la població infantil és molt més infreqüent que en població adulta necessitar trasplantaments de pulmó. No obstant això, hi ha nens i nenes que estan en llista d'espera i els donants són molt escassos. Per això és important poder ampliar les opcions de donants a través, per exemple, d'aquest procediment d'asistòlia controlada", afirma Dr. Alberto Jáuregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar.