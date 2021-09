Septiembre denota, como cada año, el fin de las vacaciones de verano, para la gran mayoría. Pero también, el inicio de la nueva temporada de Radio Televisión Española. Y ya hemos conocido todas las novedades, entre ellas, quién estará al frente de Las Mañanas de RTVE. En España vuelta y vuelta han estado con algunos de los presentadores que estarán al frente de esta temporada.

Al frente de La Hora de La 1 se ponen Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, mientras que en Las mañanas de RNE, nos seguirán acompañando Íñigo Alfonso que continuará como director y presentador de Las mañanas de RNE y Pepa Fernández que sigue como directora y presentadora de De pe a pa en las mañanas de RNE.

Para empezar el lunes con fuerza, una gran cantidad de compañeros de esta casa están remando para tener todo listo y preparado. Silvia vuelve a TVE con mucha ilusión: " Estoy entre la tensión, que todo salga bien, y la ilusión de empezar . Queremos hacerlo cuanto antes. Es una locura maravillosa, te hace sentir vértigo, emoción y te hacen sentir vivo. A mí la televisión me parece muy divertida. Además, tenemos un equipazo. Vamos a escuchar a la gente".

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso y Pepa Fernández

En RNE se mantienen las personas que estaban al frente de Las mañanas de RNE, dos compañeros que se conocen muy bien y que tienen una gran complicidad: "Íñigo y yo ya tenemos la cocción y el sofrito ya lo tenemos hechos. Pero, a ese sofrito no sabemos si le vamos a añadir qué tipo de verdura o de carne, sí lo sabemos y no sé si podemos decirlo", ha comentado Pepa Fernández.

A lo que Íñigo ha añadido: "Estaba pensando qué nos deparará el año, esa actualidad que marca nuestro programa, esa adrenalina, ¿no chicos? Hay que dar horizonte, esperanza y esa combinación es perfecta. [...] Cambiamos parte de la estructura informativa del programa. Y a partir de ahí, darle una visión general de lo que está ocurriendo en el mundo".

"Hay que cuidar mucho lo que decimos y no difundir lo que son informaciones de lo que no lo son. Siempre hay cosas que siguen funcionando y la música sigue sonando. Quiero hacer un programa del que sentirnos orgullosos, lo importante es que nos sintamos contentos con lo que estamos haciendo. [...] La estructura va a ser más o menos la misma, pero incorporamos a cinco colaboradores, pero cuando los conozcáis veréis. Me encantaría jubilarme en la radio, hasta que el cuerpo aguante. Es una parte esencial de mi vida", ha añadido Pepa Fernández.