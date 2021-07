Un tornado d'intensitat EF1 va afectar l'Anoia el passat 17 de juny

Un tornado d’intensitat EF1 va afectar els municipis de la Llacuna i Santa Maria de Miralles, a l’Anoia, quan passaven dos quarts de quatre de la tarda del passat 17 de juny. Així ho ha corroborat el Servei Meteorològic de Catalunya després de realitzar un exhaustiu anàlisi d’observació i treball de camp a la zona afectada.

Es calcula que el tornado va arribar a ser d’intensitat EF1, segons l’escala de Fujita, per tant, portava associades ratxes de vent de 138 a 178 km/h. El fenomen va durar 6 minuts i va recórrer 6,6 km/h de zona agrícola i forestal de la vall de la riera de Miralles. S’estima que l’amplada màxima va ser de 160 metres.

Aquell dia va fregar-nos un solc d’aire fred en les capes altes de l’atmosfera amb temperatures de fins a-16 ºC. En superfície, una baixa situada entre Castelló i les Balears va injectar vent humit . Aquests factors, combinats amb altres com el marcat gradient tèrmic o els forts corrents d’aire ascendents en l’atmosfera van afavorir la inestabilitat amb el creixement de grans nuvolades. Aquestes van deixar fortes tempestes, amb pedra i calamarsa, i fortes ratxes de vent.

Quina situació sinòptica hi havia?

El treball de camp, clau per confirmar el fenomen

El tornado va començar el seu recorregut en un bosc, a tocar del Cingle d’Ancosa (La Llacuna). Va moure’s en direcció nord-est tombant algunes parets i aixecant planxes metàl·liques de les cobertes de diverses naus d’una finca, on els desperfectes van ser importants. Alguns dels fragments van sortir disparats a 1 km de distància.

Fotografia d'una coberta greument afectada | Font: Meteocat

El fibló també va creuar per uns camps de cereals. En aquest punt, el treball de camp ha estat crucial per determinar que es tractava d’un tornado. En aquest sentit, les espigues estaven tombades en diverses direccions, fet que assenyala el pas del tornado i no pas d’un esclafit. En aquest últim cas, haguessin estat tombades en una única direcció.

Fotografia d'un camp de cereals amb les espigues tombades | Font: Meteocat

El tornado també va arrencar arbres de soca-rel i va arrencar branques d’una mida important. A més, l’impacte d’objectes arrossegats pel fibló va provocar desperfectes en algunes edificacions properes al municipi de Santa Maria de Miralles.