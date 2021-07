El Vida Festival 2021 obre una edició sense distància social i tests diaris

Vilanova i la Geltrú acull fins dissabte una nova edició del Vida Festival, el primer dels gran festivals que es fa sense distanciament social, amb mascareta FPP2 b test d'antígens diaris, que entren en el preu de la entrada, just abans dels concerts. Tres dies de concerts amb caps de cartell com Vetusta Morla, Love of Lesbian, Stay Homas i Rigoberta Bandini.

Obrir el camí a altres festivals El director del festival, Dani Poveda, que ha reivindicat que aquesta edició vol convertir-se en referent perquè "altres festivals d'estiu també puguin obrir les seves portes de manera imminent". Per a aquesta edició, el preu de l'entrada inclou test d'antígens nasals, que es faran tots els dies entre les 15.00 i les 22.00 hores a públic, organitzadors i artistes, que hauran de donar negatiu en Covid-19 per poder entrar al recinte del festival. Poveda ha defensat que els test d'antígens són "la solució per garantir la seguretat i espais lliures de Covid-19" i ha demanat que el públic acudeixi puntual a la cita per fer-se la prova per evitar concentracions de persones en una mateixa franja horària i perdre's actuacions.

Estrena amb Nathy Peluso Un dels plats forts de l’estrena del Festival és la cantant Nathy Peluso. Presenta el seu àlbum 'Enrampada', el primer àlbum d'estudi de l'argentina. Temes en els que fusiona estils com el hip hop, el trap, el soul i la salsa i que inclou cançons com a ‘Sana, Sana’, ‘Delicte’ o ‘Buenos Aires’, que sóna ara mateix i que li va valer la nominació a un Grammy Llatí.

Vetusta Morla, Love of Lesbian i Sen Senra En el cartell del Vida 2021 també figuren, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sen Senra, Hinds, Stay Homas, Joe Crepúsculo, Rigoberta Bandini, Clara Peya, Ferran Palau, Maria Arnau i Marcel Bagés, Ladilla Russa, Núria Graham, El Petit de Cal Eril i Pol Batlle & Rita Payés, entre uns altres. Els DJs Guilli Milkyway, Miqui Puig DJ i Maadraassoo seran els encarregats de tancar el festival cada dia, en un horari en el qual l'organització ha volgut que es reflectís també una certa normalitat: les sessions acabaran a les 4.30 hores el dia 1, i a les 5.00 hores els dies 2 i 3.