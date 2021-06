La Filharmònica de Viena actuarà a la Sagrada Família el 18 de setembre

La Filharmònica de Viena actuarà a la Sagrada Família el pròxim dia 18 de setembre. El recital en un primer moment estava previst per al 2020, però s'ha ajornat a causa de la pandèmia. RTVE s'encarregarà de la seva producció per a la Unió Europea de Radiotelevisió (UER)

L'orquestra interpretarà la Simfonia núm. 4 en mi bemoll major, la 'Romàntica', d'Anton Bruckner que es va estrenar l'any 1881. Una data amb història, ja que just un any després va començar la construcció de la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. Dirigirà a la Filharmònica Christian Thielemann.



Es podrà seguir a RTVE L'espectacle es podrà seguir per La 2 i per les plataformes digitals de RTVE. En l'àmbit internacional, de moment, 43 televisions europees s'han sumat a la retransmissió. El recital forma part de la gira de la formació interpretant les simfonies completes de Bruckner a llocs icònics d'Europa i que promou Fondazione Pro Musica e Arte Sacra. Aquesta és una de les tres produccions televisives anuals de la UER juntament amb el Concert de Cap d'Any i el Concert Nit d'Estiu.