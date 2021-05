Sopa de Cabra celebra que just aquest dilluns fa 30 anys que va publicar 'Ben endins' -el disc més venut del rock català- amb una versió coral del 'Si et quedes amb mi' on canten artistes com Santi Balmes de Love of Lesbian, Alguer Miquel de Txarango, Suu, Joan Dausà o Beth.

Sopa de Cabra durant el concert d'aquest divendres 28 d'agost de 2020 a l'Acústica de Figueres

Gira ‘30 anys de Ben endins' La banda també prepara la gira commemorativa '30 anys de Ben endins' que començarà el 26 de juny a Les Planes d'Hostoles. El tour té programats més d'una desena de concerts i passarà per festivals com el Grec, el Cruïlla, el Terramar, el Cap Roig o el Som de Mar. De cara a la tardor, Sopa prepara una altra versió d'un clàssic del disc amb diversos convidats. A més, prepara un documental pel 2022 i una exposició que s'instal·larà a la Casa de la Cultura de Girona. La versió coral del 'Si et quedes amb mi', que va ser el primer single que va sonar a les ràdios del 'Ben Endins', compta amb un solo de guitarra firmat pel desaparegut Joan 'Ninyín' Cardona, guitarrista original dels Sopa de Cabra. A la gira commemorativa '30 anys de Ben endins' la banda liderada per Gerard Quintana repassarà el repertori del disc –del qual se n'han venut 150.000 còpies- i interpretarà altres grans èxits dels gironins. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra

Llistat de concerts 26 de juny a Les Planes d'Hostoles

2 de juliol al Grec de Barcelona

9 de juliol al Festival Cruïlla

10 de juliol al Mallorca Live Summer

29 de juliol al Sunflower Festival de Gualta

6 d'agost a Sitges dins del Festival Jardins de Terramar

14 d'agost a Pineda de Mar on actuarà dins del Festival Arts d'Estiu

16 d'agost al Camp de Mart de Tarragona

17 d'agost a la Cerdanya

18 d'agost al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell

28 d'agost al Festival Som de Mar de Lloret de Mar