El Cruïlla torna al Parc del Fòrum els dies 8, 9 i 10 de juliol en un festival que recuperarà les característiques habituals d'abans de la pandèmia. Serà el primer festival massiu post pandèmia a Europa i acollirà 25.000 persones cada dia.

Tests d'antígens i mascareta FFP2 Els assistents hauran de sotmetre's a un test d'antígens del que n'assumiran una part del cost. Per al tiquet d'un dia hauran de pagar 8,5 euros, per al de dos 12 euros, mentre que l'abonament complet el sobrecost serà de 15 euros. Els tests es faran al CCIB i, amb el resultat negatiu, es podrà accedir al recinte. Els vacunats també caldrà que se sotmetin al test d'antígens, així com els nens a partir de 7 anys i els treballadors del festival. El públic haurà de portar sempre una mascareta FFP2, a excepció del moment en què es begui o es mengi, però no caldrà mantenir la distància física. Detall dels torns d'accés al Festival Cruïlla

Espais de cribratge Els espais de cribratge estaran oberts de 15 h a 22 h amb reserva prèvia per fer el test. Per garantir la seguretat dels assistents, no podran accedir al Parc del Fòrum les persones que tinguin un resultat positiu, que convisquin amb els assistents que han obtingut un resultat positiu, els que tinguin una temperatura corporal superior a 37 graus o els que estiguin en quarantena. Tots rebran la devolució de l'import de les entrades o abonaments.