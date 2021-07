Lo ha adelantado la CNN. El Tribunal de Los Angeles (California) deniega a Britney Spears la petición de recuperar el control de su vida y "al menos por ahora" la tutela legal seguirá en poder de su padre. Jamie Spears ha pedido que se investiguen las denuncias que hizo su hija en la declaración telefónica de la semana pasada. La cantante denunció trabajos forzados, terapia médica forzada, cuidado médico inadecuado y privación de derechos personales, y según Jaime, "de muchas me acusa a mí". Además, asegura que no es cierto que haya tenido poder sobre Britney en los últimos años, dice que ha ejercido de tutor legal desde 2008 pero que en otoño de 2019 la Corte de Los Ángeles designó a la abogada Jodi Montgomery como tutora temporal sobre los aspectos personales de la cantante, después de que Jamie alegara motivos de salud para apartarse.

Jaime Spears sale de los juzgados de Los Ángeles. Gtres

Y así es. En 2020, el abogado de Britney solicitó que Montgomery continuara ejerciendo ese papel, ya que la cantante expresó su "fuerte oposición" a que su padre volviera a controlar las decisiones de su vida privada y pública. En la actualidad, la tutela legal está divida en dos partes: el personal, supervisado aún por Montgomery, y el financiero, sobre el que el padre aún ejerce control junto a un fondo de inversión. "El señor Spears no es el tutor de su persona. No ha sido el tutor de su persona desde septiembre de 2019. La señora Montgomery ha estado completamente a cargo del cuidado personal y el tratamiento médico diario de la señora Spears", asegura la defensa del padre.

Jamie también sostiene que no puede comunicarse directamente con su hija y que se "entristeció mucho al enterarse de sus dificultades y sufrimiento". Sin embargo, la declaración del padre no coincide con el testimonio de Britney, que la semana pasada afirmó que "disfrutaba" ejerciendo control sobre ella y que debería estar en la cárcel.

En redes hay una enorme marea de apoyo a la cantante, con figuras tan destacadas como Mariah Carey y Justin Timberlake. Y a ellos se suma la hermana de la cantante, Jamie Lynn Spears. “Pensé que hasta que mi hermana no pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente, yo tenía que guardar silencio. Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo".

Britney Spears tiene el total apoyo de su novio, Sam Asghari Gtres

Jamie Lynn ha sido muy criticada por no apoyar públicamente a su hermana, quien dijo en su testimonio que quería demandar a toda su familia.

"Creo que está muy claro que desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. ¡Es mi 'maldita' hermana mayor, por encima de toda esta mierda. Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con un 'hashtag' en una red social, pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un 'hashtag', y la apoyaré mucho después", dice.

La joven, que tuvo una breve carrera musical y protagonizó la serie Zoey 101), se distancia así del resto de la familia, "yo no soy mi familia, yo soy mi propia persona". Y se reafirma ahora en su apoyo de forma pública. "Estoy muy orgullosa de que haya solicitado un nuevo abogado, como le dije hace muchos años. Pero se lo dije en una conversación personal entre dos hermanas, no en una plataforma pública", concluyó. Mientras siguen llegando apoyos para Britney Spears, el último de alguien muy especial para ella, la cantante Christina Aguilera con la que comparte muchas cosas.