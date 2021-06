Una setmana després d'aprovar-se els indults als líders independentistes catalans condemnats pel procés, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, rep avui al president de la Generalitat, Pere Aragonés, al Palau de la Moncloa. Serà la seva primera reunio oficial amb l'objectiu obrir pas al retrobament amb Catalunya.

01.52 min Sánchez i Aragonès obren a La Moncloa la via del diàleg

Sánchez afronta la cita amb Aragonés sota la premissa que ara "l'útil" ara eren els indults als dirigents independentistes, si bé per a "passar pàgina" espera que el Govern "no invisibilitzi" als catalans que no són independentistes.

Aragonès espera una reunió "útil” La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat a la roda de premsa posterior al consell executiu que el president català espera que sigui una reunió “útil” de treball i no només “una simple trobada de cortesia per fer-se una foto”. En aquest sentit ha explicat que Aragonès vol acordar el contingut, l’ordre del dia i la metodologia de la taula de diàleg i que espera que aquest mateix dimarts “en surti una data”. “El Govern espera que la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès a la Moncloa "sigui útil" i en surti una data per la taula de diàleg.

@patriciaplaja: "El president plantejarà els consensos per resoldre el conflicte polític".

El Govern, en aquest sentit, admet que "el punt de partida són dues posicions molt allunyades" i però considera que la trobada ha de servir per abordar "la solució del conflicte polític".