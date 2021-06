La setmana passada en algunes zones de Catalunya es van poder veure uns núvols poc habituals a casa nostra. Es tracta dels núvols noctilucents, observats durant matinades de dimarts a divendres.

On es formen?

Els núvols que tenim habitualment es troben a la Troposfera, és a dir a la capa de l’atmosfera més propera a la Terra, a uns 12 km d’altura. Els que es van poder contemplar se situen a uns 70 km d’altura, a la Mesosfera, per això també es coneix com a núvols mesosfèrics. Són els més alts que existeixen. Per damunt d'aquests núvols, l'únic fenomen atmosfèric que es forma són les aurores boreals.