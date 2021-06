Avança la desescalada amb un repunt de contagis

Primer cap de setmana d'estiu i primer sense mascaretes obligatòries. Aquest dissabte entra en vigor la nova norma del Govern on es flexibilitza el seu ús si estem a l'exterior. No caldrà utilitzar-la si es pot garantir la distància d'1,5 metres entre persones que formin part de la mateixa bombolla. En interiors i transports continua sent obligatòria.

Una mesura molt esperada per la població, però que genera dubtes entre els epidemiòlegs. Creuen que la pandèmia no està prou controlada per a fer aquest pas. A més, consideren que el percentatge de població vacunada no és tan alt, tot i que mig milió de catalans ja tenen almenys una dosi.

Empitjora la situació epidemiològica a Catalunya Catalunya encara aquesta nova fase de la desescalada amb un repunt de positius i amb un empitjorament dels indicadors epidemiològics. Els nous contagis s'estan produint sobretot entre els grups d'edat més joves per l'increment de mobilitat i interacció social, ja que, per exemple, no hi ha restriccions al nombre de persones que es poden reunir. En aquest sentit, la mitjana d'edat de contagis se situa en els 30 anys. La velocitat de propagació del virus torna a nivells d'abril

Contagis en els viatges de fi de curs L'arribada de les vacances d'estiu ja s'està notant en els contagis. El Departament de Salut investiga un brot amb almenys 24 estudiants positius després d'un viatge de fi de curs a Menorca. Es tracta de joves de diferents centres de Barcelona tot i que no hi ha vinculació entre els instituts pel que fa a l'organització del viatge.