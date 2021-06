Entrevista a Marc Menchén, periodista

Avui ha visitat el Desmarcats el periodista Marc Menchén. Porta més de deu anys en la indústria de l'esport i és l'autor del llibre "Futbol i Negoci, el camí de la gespa al monopoly". Explica que aquestes paraules són un binomi inseparable, ara bé, els romàntics volen trencar amb aquesta sinèrgia que des de fa tants anys van signar l'esport rei i el show bussiness: "Quan parlo del negoci del futbol, parlo de com fer-lo sostenible i no perdre diners pel camí"; ha explicat.

La Superlliga i la pandèmia

La Superlliga va fer fallida per la pressió d'aficionades i aficionats, tot i que saben que ja no tenen la paella pel mànec. La pandèmia està fent trontollar la bombolla futbolística i el que ens posa a la majoria d'acord és que sense públic el futbol perd tot el sentit: "Els equips grans són els que han patit més amb la pandèmia", ha afirmat. I és que, els que més han resistit son els equips modestos, perquè la majoria dels seus ingressos depenen dels drets televisius.

La Superlliga va agafar força gràcies a la pandèmia: "La crisi de la COVID ha sigut l'excusa perfecta per posar en dubte el model del futbol", ha assegurat, "el que passa és que no se n'adonen que amb la Superlliga et carregues la piràmide del futbol".