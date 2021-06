Així serà el dispositiu de seguretat per la nit de Sant Joan

L'Ajuntament de Barcelona activarà un dispositiu específic per a la celebració de la revetlla de Sant Joan per tal de garantir que la celebració es dugui a terme d'una manera lúdica i festiva, però comptant amb les màximes garanties de seguretat.

El dispositiu suposa la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit i que se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu com són les platges de la ciutat.

Colau fa una crida a la responsabilitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per Sant Joan i ha alertat que no permetran el "descontrol" a les platges. Segons han explicat els responsables del dispositiu específic muntat per la revetlla, la Guàrdia Urbana destinarà 150 agents al dispositiu de nit, la majoria dels quals estaran a la zona de platges. A les platges també hi haurà el suport de 24 informadors de 20h a 3h.