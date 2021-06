Entrevista a Esther Guerrero, atleta

La catalana Esther Guerrero va aconseguir la mínima per participar a la prova dels 1500 metres dels Jocs Olímpics de Tòquio, després de signar a la Golden Gala de Florència, la tercera prova puntuable de la Lliga Diamant, un temps de 4:03:67 minuts, la seva segona millor marca personal: "Després d'aconseguir la mínima olímpica puc ratificar el meu bon estat de forma al Campionat d'Espanya", ha explicat.

El següent pas, el Campionat d'Espanya

Tots ens enrecordem de què va aconseguir l'any passat l'Esther Guerrero als Campionats d'Espanya. La gironina va guanyar la prova de 800 i també la de 1500m, separades l'una de l'altra per només vuit minuts. Va ser un fet històric a l'atletisme espanyol: "La gent encara s'enrecorda", ha dit sorpresa l'Esther. Enguany, només participarà a la categoria de 1.500m, però segueix sent ambiciosa: "Vull revalidar el meu títol de 1500m per anar a Tòquio amb les millors sensacions", ha assegurat.