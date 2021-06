La revista 'Molecular Psychiatry' ha publicat una meta-anàlisi amb dades de 192 estudis epidemiològics per determinar l'edat en què solen debutar els diferents trastorns mentals. Un dels resultats de l'estudi sosté que l'edat en la qual comencen més trastorns mentals és als 14 anys, una època en què el cervell està experimentant uns canvis maduratius importants. El treball està encapçalat pels doctors Joaquim Raduà, cap del grup de recerca de l'IDIBAPS, Marco Solmi, de la Universitat de Pàdua, i Paolo Fusar-Poli, del King's College de Londres.

Detecció a temps per prevenir l'aparició Tal com explica el document, els trastorns mentals són una de les causes principals de discapacitat i, de fet, diversos estudis indiquen que una bona prevenció permetria reduir-ne l'aparició. "Si fóssim capaços de detectar a temps qualsevol canvi que avisi d'un possible trastorn mental, potser podríem corregir-lo i aconseguir que el cervell maduri d'una forma sana, prevenint l'aparició del trastorn", explica Raduà.



No obstant això, per aconseguir que un programa de prevenció sigui efectiu, "cal realitzar-lo a l'edat concreta en què comença cada trastorn mental", recorda.



A partir d'aquesta premissa, l'equip d'investigadors va combinar per primera vegada tota la informació sobre l'edat d'inici de trastorns mentals dels estudis epidemiològics que s'havien publicat fins al moment. Així, es va aconseguir una mostra de més de 700.000 persones dels cinc continents.

Les edats dels trastorns Entre els trastorns analitzats, l'estudi determina que: La fòbia o ansietat per separació apareix als 8 anys

El trastorn de l'espectre autista als 9 anys

El dèficit d'atenció amb hiperactivitat als 12 anys

L'ansietat social als 13 anys

L'anorèxia nerviosa als 17 anys

La bulímia nerviosa als 18 anys

El trastorn obsessiu-compulsiu als 19 anys

Els diagnòstics associats al consum de cànnabis, abús de l'alcohol, depressió o trastorn bipolar es fixen en edats més tardanes Així, un dels resultats de l'estudi és que l'edat en la qual comencen més trastorns mentals és als 14 anys, una època en què el cervell està experimentant uns canvis maduratius importants. A més, conclou que la majoria van apareixent de forma ininterrompuda durant els primers 25 anys de vida. "No podem dividir els trastorns entre uns que es donen a la infància i uns altres que es donen a l'edat adulta", assenyala Raduà.



D'aquesta forma, qüestiona la divisió actual de la salut mental entre dispositius per a menors de 18 anys i dispositius per a majors de 18 anys, "perquè per a moltes persones, l'atenció es veu fragmentada amb la majoria d'edat". "Ens preguntem si no seria millor adequar els dispositius de salut mental a les edats d'inici dels diferents trastorns. Sabem que l'edat d'inici no és l'únic factor a tenir en compte, però aquest estudi posa la pregunta sobre la taula", conclou.