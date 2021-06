"Mi diagnóstico particular es un cáncer en la etapa 4. Un estadío tardío de la enfermedad. Así que en algún momento, ya sabes, probablemente acabe conmigo", dijo con honestidad en el programa, donde no ocultó cuál era el pronóstico. "Hay una prueba que me salté y no fue buena idea, porque el cáncer decidió mutar y ha crecido durante la pandemia". El actor está sometiéndose ahora mismo a un tratamiento de quimioterapia, y ya no puede andar. Por eso decidió aparecer en el programa y ayudar a otros invitando a los hombres a hacerse las pruebas del cáncer de próstata. "Hay muchas más opciones disponibles para hombres a quienes se lo 'pillan' antes que a mí. La próxima vez que vayáis al médico, pedid que os hagan la prueba. Es un cáncer que se detecta muy fácilmente".

“Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc“