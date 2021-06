Les persones d'entre 35 i 39 anys ja poden vacunar-se

El Departament de Salut ha anunciat que ja està obert el calendari de cites per a la vacunació de la franja d'edat d'entre 35 i 39 anys a través de La Meva Salut. Fa només una setmana que es va obrir la franja dels 40-44 anys.

La Comissió de Salut Pública va aprovar aquesta setmana que es pogués solapar la vacunació contra la covid-19 dels grups d'edat que queden per vacunar, els de 30-39, 20-29 i 12-19. Argumenta que atesa la major disponibilitat de vacunes en les pròximes setmanes, la situació epidemiològica actual i per una qüestió organitzativa ara que s'entra en el període estival, es podrà anar solapant la vacunació dels diferents grups mantenint l'ordre d'edat descendent.

La doctora Cabezas, per part seva, ha concretat que aquesta variant té uns símptomes una mica diferents (com un refredat nasal) i subratllat la disminució d'ingressos hospitalaris de les persones majors de 50 anys, la qual cosa es relaciona directament a la cobertura vacunal. "Just quan la cobertura passa del 40% observem aquesta caiguda tan importantíssima dels ingressos setmanals. Amb aquesta vacunació veiem de manera molt ràpida els efectes", ha explicat. Un total de 3,5 milions de persones, ha detallat, ja han rebut una dosi (el 46%) i amb pauta completa més de 2,1 milions (un 32% dels majors de 16 anys), i s'han posat el 89% de les dosis rebudes.

Argimon també ha parlat en aquesta compareixença de la variant delta: "Serà la majoritària i després vindrà una altra, això és un indicatiu que la pandèmia no ha acabat" , ha incidit. "Hem d'anar normalitzant la vida i és el que intentem i anem obrint, però és cert que tenim tots una responsabilitat de recordar que la pandèmia no ha acabat ni molt menys, anirà a millor, però no ha acabat", ha insistit.

Salut programa AZ per al grup de 60-69 a la desena setmana

Precisament per aconseguir la millor protecció davant de la variant delta, i com ja va informar Salut la setmana passada, la segona dosi de les persones de 60 a 69 anys, vacunades amb AstraZeneca, s'està programant per a la desena setmana, més que cap a la dotzena. Entre la 10 i la 12 es considera el període òptim de protecció d'aquesta vacuna.



Cabezas ha apuntat que més endavant podrien obrir aquesta franja d'edat a altres tipus de vacuna per augmentar la cobertura, ja que una mica menys del 20% encara no ha rebut la primera dosi. Ara com ara, però, no és problema de subministrament.