Calviño reclama canalitzar les energies en els Fons Europeus

La vicepresidenta segona i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha instat a “remar tots en el mateix sentit” per aprofitar l’oportunitat històrica que suposen els Fons Europeus “Next Generation” per reactivar i modernitzar l’economia espanyola i superar la crisi provocada per la pandèmia.

La ministra ha recordat que el pla de recuperació presentat per Espanya compta ja amb el vistiplau de la Comissió Europea (CE) i confia que l'Ecofin l'aprovi definitivament en la seva reunió del mes de juliol, la qual cosa permetrà l'arribada, només enguany, de 19.000 milions d'euros.

Deixar enrere xocs improductius Calviño ha reconegut que l'execució d'aquest pla és un repte molt complex i per aquest motiu ha assegurat que les administracions públiques i les empreses "hem de col·laborar, remar tots en la mateixa direcció, si volem que sigui un èxit". “�� Jornades del Cercle d'Economia:



�� La vicepresidenta Nadia Calviño demana "canalitzar l'energia" dels Fons Europeus i deixar enrere els xocs que només condueixen a "carrerons sense sortida"



��️ "La recuperació està en marxa" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/QZwAg4VUtv“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 18, 2021 La vicepresidenta econòmica s'ha mostrat convençuda: "Tirarem endavant" i ha demanat “canalitzar tota l'energia en aquesta direcció positiva, deixant enrere xocs absolutament improductius que solament condueixen a la ruptura de la societat i a carrerons sense sortida".

Rebut de la llum La responsable d’Economia també s’ha referit a la polèmica sobre l’encariment de l’electricitat a màxims històrics dels darrers dies. Ha reconegut que la previsió era precisament la contraria, que amb el nou sistema de tarificacio estava prevista una reducció de la factura. Ara bé assegura que “ha coincidit amb qüestions estructurals com el cost del CO2” i ara el Govern busca mesures per abaratir el rebut de la llum a curt termini però també continuar amb la transformació dels sistema elèctric perquè sigui “més sostenible i econòmic”. “�� Jornades del Cercle d'Economia:



�� Nadia Calviño reconeix que "s'han de pensar mesures a curt termini per reduir la factura de la llum".



��️ "Hem d'aconseguir un sistema elèctric més sostenible i econòmic" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/U94wATodUY“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 18, 2021