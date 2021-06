Entrevista a Belén García, pilot d'automobilisme

Avui ens ha visitat la pilot Belén García. Nascuda a l'Ametlla del Vallès fa 21 anys, va canviar l'atletisme -on era especialista en salt de perxa- pel món del motor en fa dos, i d'aleshores no ha parat de superar fites. Campiona del Trofeu Femení de Fórmula 4 a Espanya al 2019 i primera dona a guanyar una cursa de la Federació Internacional d'Automovilisme, aquests dies prepara l'assalt a les Women Series, la categoria femenina de monoplaces. Una oportunitat que s'ofereix a molt poques escollides. Enguany les curses es disputaran per primera vegada en el marc de vuit grans premis de Fórmula 1 i la Belén vol seguir fent història.

Amb les maletes fetes La Belén García ens ha visitat uns dies abans de marxar a Àustria. Allà es disputarà la primera cursa de les Women Series d'enguany: "Estic una mica nerviosa ja que he esperat un any més per poder fer el meu debut a la competició", ha confessat.



Què son les Women Series? Per qui no conegui aquesta competició, la Belén ens ha fet una masterclass express: "Els monoplaces son tots iguals, el que és busca és la igualtat entre totes les que compeitm. Per tant, depèn del talent de cada pilot i no dels aspectes econòmics", ha explicat,.



